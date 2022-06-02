banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Miniklerden geri dönüşüm ürünleriyle kostüm defilesi

Batman’ın Sason ilçesinde Alparslan anaokulu öğrencileri tarafından tamamı atık malzemelerden yapılan kostüm defilesi, izleyenlerden tam not aldı.

BATMAN 02.06.2022, 16:42
Miniklerden geri dönüşüm ürünleriyle kostüm defilesi

Batman’ın Sason ilçesinde Alparslan anaokulu öğrencileri tarafından tamamı atık malzemelerden yapılan kostüm defilesi, izleyenlerden tam not aldı.

Sason ilçesinde Alparslan anaokulu öğrencileri tarafından tamamı atık malzemelerden yapılan kostüm defilesi, izleyenlerden tam not aldı. Öğrencilerin kendi imkanlarıyla geri dönüşüm ürünleriyle hazırlamış olduğu kostümleri giyerek kırmızı halı üzerinde boy göstermesi defileye katılan Kaymakam Murat Mete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, öğrenci ve velileri tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Mankenleri aratmayan defilede öğrenciler, atık durumda olan kağıt, plastik ve çeşitli materyallerden yaptıkları kıyafetleri giyerek geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

Yorumlar (0)
27°
açık