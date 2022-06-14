Minik öğrenciler hamur açıp börek yaptı

Batman’ın Gercüş ilçesinde anaokulu öğrencileri öğretmen ve velileri ile birlikte hamur açarak börek yaptı.

Gercüş anaokulu öğrencileri sınıfta öğretmenleri Esra Bozat ve velileri ile hamur çalışmalarıyla hem keyifli vakit geçirdi hem de hayal dünyalarını yansıtan birbirinden güzel börekler yaptı. Yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu da yaşayan minikler, hamurlarıyla gönüllerince eğlendi. Anasınıfı okul öncesi sınıf öğretmeni Esra Bozat yaparak, yaşayarak öğretmenliğin tadını yaşamak istediğini söyledi. Bozat, "Çocuklar çok keyif alıyor. Evet, emek çok fazla ama tadı çok güzel, unutamayacağımız anılar biriktiriyoruz” dedi.

Etkinlikte hamur açıp börek yapan öğrenci ve veliler Esra öğretmene teşekkür etti.