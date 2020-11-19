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Mini yaşam alanına Yılmaz Güney resimleri

Batman’da bir dönem faaliyet gösteren ve çıkan yangınla küle dönen Yılmaz Güney Sinema Salonunun yaklaşık 3,5 yıldır tel örgüyle kaplanan yeri, mini yaşam alanına dönüştürüldü. Mini yaşam alanı Yılmaz Güney’in fotoğraflarıyla donatıldı.

BATMAN 19.11.2020, 15:06
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Mini yaşam alanına Yılmaz Güney resimleri

Batman’da bir dönem faaliyet gösteren ve çıkan yangınla küle dönen Yılmaz Güney Sinema Salonunun yaklaşık 3,5 yıldır tel örgüyle kaplanan yeri, mini yaşam alanına dönüştürüldü. Mini yaşam alanı Yılmaz Güney’in fotoğraflarıyla donatıldı.

Yaklaşık 3 yıl önce çıkan yangınla birlikte küle dönen Yılmaz Güney Sinema Salonu, 2 aydır süren çalışmalar sonucunda Atatürk Parkına dahil edilerek mini yaşam alanına dönüştürüldü. Batman Belediyesi tarafından buluşma noktasına Yılmaz Güney’in çoğunluğu Yeşilçam dönemine ait fotoğrafları panolara yerleştirildi. Panolar farklı alanlara yerleştirilerek bölgeye görsel zenginlik kazandırıldı.
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