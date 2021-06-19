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MHP Gercüş İlçe Başkanlığı’na Yaşar Keskin getirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman’ın Gercüş İlçe Başkanlığı’na Yaşar Keskin getirildi.

BATMAN 19.06.2021, 15:54
MHP Gercüş İlçe Başkanlığı’na Yaşar Keskin getirildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman’ın Gercüş İlçe Başkanlığı’na Yaşar Keskin getirildi.

MHP Gercüş ilçe teşkilatında değişikliğe gidildi. Eski başkan Burhan Keskin’in yerine Yaşar Keskin getirildi. Yeni başkan mazbatasını MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir’den teslim alarak göreve başladı. Görevine yeni atanan Keskin "Genel Başkanımızın güvenini boşa çıkarmamak adına yönetim kurulu üyelerimizle birlikte, ‘ben değil biz’ anlayışıyla gecemizi gündüzümüze katarak partimizin büyümesi ve güçlenmesi adına çalışacağımızı, vatanın bölünmez bütünlüğüyle sıkıntısı olmayan herkesi kucaklayacağımızı belirtmek istiyorum. Yapılacak olan seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak ve güzel neticeler almak için tabandan tavana kadar hepimiz birer nefer olarak çalışacağız" dedi.
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