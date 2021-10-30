banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

"Mezoterapi ile saçlarınızı canlandırın"

Saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, dökülmelerin sadece saç dökülmesi şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Saç dökülmesi, inceltme, yırtılma, kalınlık ve hacim kaybı şeklinde olabilir. Saç kalınlaşması, mezoterapi, canlılık, dolgunluk oluşur. Saç mezoterapisinde, hücrelerin ve sonuç olarak saçın yenilenmesi mümkündür, çünkü saç hücrelerinin ihtiyaç duyduğu besinler doğrudan saç köklerine gider” dedi.

BATMAN 30.10.2021, 11:26
"Mezoterapi ile saçlarınızı canlandırın"

Saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, dökülmelerin sadece saç dökülmesi şeklinde gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Saç dökülmesi, inceltme, yırtılma, kalınlık ve hacim kaybı şeklinde olabilir. Saç kalınlaşması, mezoterapi, canlılık, dolgunluk oluşur. Saç mezoterapisinde, hücrelerin ve sonuç olarak saçın yenilenmesi mümkündür, çünkü saç hücrelerinin ihtiyaç duyduğu besinler doğrudan saç köklerine gider” dedi.

Saç mezoterapisi hakkında bilgi veren Ömer Uğur, saç mezoterapisinde ince uçlu iğneler kullanılarak saç köklerinin beslenmesi amacı ile saçlı derinin orta tabakasına yapılan küçük dozlarda mikroenjeksiyonu olarak tanımlanabileceğini söyledi. Saç mezoterapisinin etkinliğinin; saç ve saçlı deriye dışarıdan uygulanan destek ürünler ile karşılaştırılamayacak kadar üstün olduğunu kaydeden Uğur, "Saç temel olarak iki ana bölümden oluşur; cilt altında yer alan ’saç folikülü, saç kökü’ ve cilt üzerindeki ’saç teli’. Saç kökünde bulunan dermal papilla ve matriks denilen yapılar saç büyümesinde kritik role sahiptir. Saç kökündeki dermal papila ve matrikste meydana gelen yeni hücreler büyüdükçe eski hücreler yukarı, cilt üzerine doğru itilir ve böylece saç telleri oluşur. Saç dökülmesinin ana sebepleri; saç köklerinin yeterince beslenememesi, saç köklerini besleyen damarlanmanın, kan dolaşımının yeterli olmaması, hormonal dengesizlikler olarak sıralanabilir. Saç mezoterapisi uygulamasının etkili olabilmesi için; saç oluşumunda önemli role sahip olan saç kökündeki dermal papila ve matrikse kadar inen enjeksiyonların yapılması gereklidir. Yani saç mezoterapisi sırasında; saçlı derinin orta tabakasına eksik olan mineraller, vitaminler, kan dolaşımın artmasını sağlayan maddeler doğru derinlikte enjekte edilmelidir. Ancak doğru derinlikte yapılan saç mezoterapisi ile saç kökünün dermal papilası ve matriksi ihtiyacı olan vitamin ve mineral desteğine kavuşur ve bu sayede saç kökleri güçlenir, saç dökülmesi durur, saç telleri kalınlaşır" diye konuştu.

Saç ekim ve estetik uzmanı Ömer Uğur, "Saç dökülmesi şikayeti olanlar. Saç ekimi öncesi veya sonrası mevcut saçlarının korunmasını isteyenler. Saçlarında incelme, zayıflık fark edenler. Saçlarının parlaklık ve hacim kaybettiğinden şikayetçi olanlar. Her hangi bir tedaviye bağlı olarak oluşan saç kaybını telafi etmek isteyenler. Ailesinde ciddi saç dökülmesi şikayeti olanlar. Ailesinde saç dökülmesi sebebiyle saç ekimi yaptıran aile bireyi olanlar. Yoğun stres sebebiyle belirgin ama kısa süreli saç dökülmesi şikayeti olanlar. Saça uygulanan her hangi bir işlem sebebiyle saçların uğradığı hasarları telafisi etmek isteyenler. Saçların geç uzaması sorunu olanlar. Saçların kolay kırılması, sönük ve bakımsız görünmesi şikayeti olanlar. Aşırı fön, boya gibi işlemlerden sonra saçların bir türlü kendini toparlayamaması durumunu yaşayanlar. Diyet sonucu hızlı bir şekilde saç kaybı yaşayan kişiler. Gebelik sonrası oluşan saç kayıplarını telafi etmek isteyenler için saç mezoterapisi uygun olur" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3