Mayıs ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor

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Batman’ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapanan Mereto Dağı eteklerindeki Karayün köy yolu 6 ay sonra temizlenerek ulaşıma açıldı.
BATMAN 14.05.2022, 15:32
Batman’ın Sason ilçesinde kar nedeniyle kapanan Mereto Dağı eteklerindeki Karayün köy yolu 6 ay sonra temizlenerek ulaşıma açıldı.
Geçtiğimiz yıl 11. ayda ulaşıma kapanan köy yolu, köylülerin yaylalara gitmek istediğini belirtmesi üzerinde çalışma başlatan Batman İl Özel İdareye bağlı Sason Şantiye Şefliği ekiplerince yapılan 2 günlük çalışmayla ulaşıma açıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açılan yol köylüler tarafından kullanılmaya başlandı. Köylüler özellikle bu yolu kullanarak yaylalara çıktıklarını dile getirdi.