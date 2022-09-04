Son Dakika
Maç öncesi tribün koltukları itfaiye ekiplerince yıkanarak temizlendi
Batman Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ligde mücadele eden Batman Petrol Spor ile Nazilli Spor karşılaşmasına sayılı saatler kala hummalı çalışma gerçekleştiriyor.
BATMAN 04.09.2022, 11:57
Batman Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ligde mücadele eden Batman Petrol Spor ile Nazilli Spor karşılaşmasına sayılı saatler kala hummalı çalışma gerçekleştiriyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün oynanacak maç öncesi Batman Şehir Stadyumu’nda çalışma gerçekleştiren ekipler, stat içi ve stat dışında genel temizlik yaptı.
Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenen yerler Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından tribün, seyirci girişi, basın, konuk seyirci girişi, gişeler ile VIP bölümü tazyikli su sıkılarak yıkandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|4
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
23
parçalı bulutlu
Sayfalar Tümü