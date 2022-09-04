Maç öncesi tribün koltukları itfaiye ekiplerince yıkanarak temizlendi

Batman Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu 2. ligde mücadele eden Batman Petrol Spor ile Nazilli Spor karşılaşmasına sayılı saatler kala hummalı çalışma gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün oynanacak maç öncesi Batman Şehir Stadyumu’nda çalışma gerçekleştiren ekipler, stat içi ve stat dışında genel temizlik yaptı.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenen yerler Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından tribün, seyirci girişi, basın, konuk seyirci girişi, gişeler ile VIP bölümü tazyikli su sıkılarak yıkandı.