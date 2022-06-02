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Kuşlar motora yuva yaptı, operatör iş makinesini çalıştırmama kararı aldı

Batman’da kuşlar iş makinesinin motor kısmını yuva yapınca taş ocağı işletmecisi kuşların yavruları büyüyünceye kadar iş makinesini çalıştırmama kararı aldı.

BATMAN 02.06.2022, 16:57
Kuşlar motora yuva yaptı, operatör iş makinesini çalıştırmama kararı aldı

Batman’da kuşlar iş makinesinin motor kısmını yuva yapınca taş ocağı işletmecisi kuşların yavruları büyüyünceye kadar iş makinesini çalıştırmama kararı aldı.

Batman’ın Beşiri ilçesi Durucak köyüne bağlı Aşağı Ürünlü Mezrası’nda taş ocağı işletmecisi İkram Toprak, sezonun açılmasıyla birlikte uzun süredir çalıştırmadığı iş makinesinin bakımını yapıp, iş başı yapmak için kaportasını açınca kuşların yuva yaptığını gördü. Toprak, iş makinesini çalıştırmama kararı aldı. Gördükleri durum karşısında şaşırdığını belirten kepçe operatörü İkram Toprak, “Kış aylarıyla birlikte sezonu kapatmıştık. Hava ısınmasıyla birlikte yeniden iş başı yapacaktık. Ancak böyle bir durum ile karşılaştık. Akabinde aile olarak, kuşlar makineyi terk edinceye kadar çalıştırmama kararı aldık. Tahmin ediyoruz ki, 20 gün daha kuşlar burada kalmaya devam edecek. İki yuvada toplam 9 yumurta var. Biz de hem süreci takip ederek mutluluklarına ortak olmak, hem de hayırdan faydalanmak istedik” dedi.

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