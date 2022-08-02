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Kümese dadanan tilki 16 hindiyi telef etti

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde tilki vatandaşların kümeslerine dadanarak birçok hindiyi telef etti.

BATMAN 02.08.2022, 15:03 02.08.2022, 15:20
Kümese dadanan tilki 16 hindiyi telef etti

Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde köye yakın bir yerde toprağın altında yuva yapan tilki, bazı kümeslere girerek 16 hindiyi telef etti. Köy muhtarı Mahsum Kavak, sabah şafak vaktiyle dışardan gelen seslerle uyandıklarını, sesi fark edince dışarı çıkıp baktığında 4 tane hindinin tilki tarafından boğularak öldürülmüş halde bulduğunu söyledi. Kavak, "Tilki, köyde bulunan vatandaşlardan Şehmus Aslan, Ramazan Gök ve Hüseyin Tunç’un kümeslerine de girmiş. Toplamında 16 adet hindiyi boğarak yerinde bırakmış" dedi.

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