Kozluk’ta yaşlı ve engellilerin ihtiyaçları "Vefa Projesi" ile karşılanıyor

Batman’ın Kozluk ilçesinde Cumhurbaşkanlığın kararıyla ülke genelinde yaşlı ve engelli vatandaşların ev ve kişisel temizliği için başlatılan "Vefa Projesi" Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından faaliyete başladı.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör öncülüğünde ve Kozluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma personelleri tarafından proje çerçevesinde belirlenen, yardıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların bir yandan kişisel bakımları bir yandan da ev temizliklerine her hafta düzenli olarak yapılmaya başlandı. Bakıma muhtaç vatandaşların insan onuruna yakışır şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Kaymakam Güngör, "Bu proje ile yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç bireylerin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı kalması açısından temizlik ve ev tadilatı işlerinin yanı sıra diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde ailelerin gıda, sıcak yemek ihtiyaçları ve sağlık sorunları da çözüme kavuşacaktır. Kaymakamlığımız bünyesinde yer alan tüm kamu kurumları, sağlık personellerimiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.