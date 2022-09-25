Kozluk’ta şebeke hattından akan çamurlu su vatandaşı bezdirdi

Batman’ın Kozluk ilçesinde ev ve iş yerlerindeki musluklardan akan çamurlu su vatandaşları canından bezdirdi.

Kozluk ilçesi sakinleri içme suyundan şikayetçi. Mahalle sakinlerinden Önder Çalışkan, musluklardan akan suyun çok kirli olduğunu belirtti. Her yağmurdan sonra aynı sıkıntıları çektiklerini anlatan Çalışkan, “Bu suyla ne yemek yapılabiliyor ne temizlik yapılabiliyor ne de yıkanabiliyoruz. Çamaşır makinasından çıkan kıyafetlerimiz sarardı. İçmek için suyu marketlerden alıyoruz. Sorunu kaç defa belediyeye ilettik fakat sonuç alamadık. Yetkililerden rica ediyoruz bu işe bir çare bulsunlar” dedi.

Yaşanan su sıkıntısının ciddi anlamda tehlikeli bir hal almaya başladığını belirten vatandaşlar, musluklardan akan suyun içilemez derecede kötü olduğunu ve sağlıklarını etkilemesinden endişe duyduklarını ifade etti.