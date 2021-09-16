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Kozluk’ta muhtarlara eğitim verildi

Batman’ın Kozluk ilçesinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda, Kozluk Kaymakamlığı tarafından ilçe merkez ve köylerinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik ‘’Muhtar Eğitim” programı düzenlendi.

BATMAN 16.09.2021, 15:13
Kozluk’ta muhtarlara eğitim verildi

Batman’ın Kozluk ilçesinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı doğrultusunda, Kozluk Kaymakamlığı tarafından ilçe merkez ve köylerinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına yönelik ‘’Muhtar Eğitim” programı düzenlendi.

Muhtarlara yönelik düzenlenen eğitim programında ‘’Türkiye’de Muhtarlık Müessesesi ve Muhtarların Görev, Yetki ve Sorumlulukları’’ adlı iki ayrı sunum yapıldı. Programda konuşan Kaymakam Eyyüp Güngör, "Muhtarlık sistemi ülkemizde demokrasinin temel mihenk taşlarını oluşturduğu gibi taşra ve merkezde ülkemizin en ucra noktasında ikamet eden vatandaşlarımıza hizmet götürme noktasında itici güç olmuştur. Muhtarlarımız görev süreleri içerisinde sorumluluk alanlarında vatandaşlarımızın ihtiyaç, istek ve taleplerinde devlet ile halk arasında adeta birer köprü görevini üstlenmişlerdir" dedi.

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