Kozluk’ta İlköğretim Haftası etkinlikleri

Batman’ın Kozluk ilçesinde İlköğretim Haftası nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kozluk ilçesindeki Selahattin Eyyübi İlkokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliği İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kutlama etkinliklerinde folklor oyunları gösterisi ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Kaymakam Eyyüp Güngör, öğrenci ve öğretmenler ile birlikte ders zilini çalarak sınıflarda yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerine eşlik etti. Etkinlikte konuşan Kaymakam Eyyüp Güngör, "Eğitimde kaliteyi arttırmak, öğrencilerimizin bireysel ilgi ve yetenekleri göz önünde tutarak her bireyin sahip olduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarma gayesiyle birlikte öz kültürümüzün süzgecinden geçmiş gençlerimize 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, öğretmenlerime görevlerinde kolaylıklar ve başarılar temenni ediyorum" dedi.