Kozluk’ta "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi

Batman’ın Kozluk ilçesinde "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü’’ dolayısıyla sağlıklı yaşam için doğa yürüyüşü düzenlendi.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da katılımı ile "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’’ çerçevesinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam yürüyüşü etkinliği düzenlendi. 15 Temmuz Parkı’ndan başlayan yürüyüş ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi’nde son buldu.

İlçe Kaymakamı Güngör, insan için sağlığın önemine vurgu yaparak, "Sağlığımız için yapmamız gereken en önemli şey spor yapmaktır. Sporun da temeli yürüyüş yapmakla başlar. Sağlıklı bir nesil için daha güzel günlere ulaşmak temennisi ile yürüyüş etkinliğine katılan herkese teşekkür ederim" dedi.