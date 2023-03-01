Kozluk’ta depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Batman’ın Kozluk ilçesinde gençlik ve spor müdürlüğü tarafından depremzede ailelerin çocuklarına yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör tarafından koordine edilen etkinlik çerçevesinde depremzede çocukların keyifli vakit geçirmesi için, kapalı spor salonunda çeşitli yarışmalar, oyunlar ve yüz okuma etkinlikleri düzenlendi. Palyaço gösterisi ile moral bulan çocuklara etkinlik sonrasında ikramlarda bulunuldu. 25 depremzede çocuğun katılım sağladığı etkinlik ve oyunlarda başarılı olup dereceye girenlere Kaymakam Güngör tarafından ödüller verildi. Depremzede çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Güngör, ailelerle görüşüp ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Düzenlenen programa Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör’ün yanı sıra, Sosyal Hizmet Müdürü Fikret Onur Elma ile Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulbasir Alağaş katıldı.