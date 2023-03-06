Kozluklu çiftçilere 22 bin adet fıstık fidanı dağıtıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde Kaymakamlığın koordinesinde, Antep fıstığı geliştirilmesi projesi çerçevesinde çiftçilere 22 bin adet fıstık fidanı dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Fıstık Yetiştiriciliği ve Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde, Kozluk kaymakamlığı iş birliği ile Kaymakam Ekrem Güngör’ün de katılımıyla çiftçilere 22 bin adet fıstık fidanının dağıtımı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Kaymakam Güngör, "Tarıma uygun arazileri ilçemiz ekonomisine ve tarıma kazandırmak, fıstık üretimini ve çiftçilerin gelirini arttırmak, kırsal alandaki yaşam alanlarının standartlarını yükseltmek amacıyla çiftçilerimize fidanlarımızın dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.