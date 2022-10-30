"Köylülerle anlaşmazlık yüzünden 10 bin dönüm tapulu arazimizi ekemiyoruz"

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Sinan köyünde bulunan tapulu arazilerini köylülerle yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ekemediklerini belirten Demhat Tarım Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Nasıroğlu, 10 bin dönüm tapulu tarım arazisini ekememeleri durumunda yıllık yaklaşık 200 milyon TL zarar yaşayacaklarını söyledi.

Demhat Tarım Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Nasıroğlu, 10 bin dönüm tapulu tarım arazisini köylülerle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ekemediklerini söyledi. Kendi tapulu arazilerini ekmeye çalıştıklarında 300 kişilik bir kalabalığın saldırısına uğradıklarını belirten Nasıroğlu, “Bismil Sinan köyünde yaşananlar, ailemiz ve şirketimiz ile ilgili çıkan dedikodular hiç de arzu etmediğimiz bir şekilde gündeme gelmekte. Sinan köyünde 10 bin dönüm Cumhuriyet tapulu arazi sahibi ve bölgesine yatırım yapma heveslisi bir iş insanı olma gayretinde olan şahsımın bu tip olaylarla kamuoyunda gündeme gelmesi beni üzmektedir. Yüzyıllara dayanan köklü ailemiz ve 50 yıldır alın teri ile çalışan, üreten, işveren, vergi veren, bölgesine, insanına destek veren bizlere 16 Ekim 2022 tarihinde Diyarbakır ili Bismil ilçesi Sinan köy kırsalında mülkiyeti ailemize ait olan bahçemizde Demhat ve Demnas Tarım A.Ş. olarak bir dizi çalışma yürüttüğümüz esnada ellerinde taş, sopa ve ateşli silahların bulunduğu yaklaşık 300 kişilik kalabalık bir grubun saldırısına uğradık. Toprağı işgal edilen ve saldırıya uğrayan taraf olmamıza rağmen maalesef kamuoyunda suçlu olarak lanse edildik. Tapulu arazilerimizde hak iddia eden ve bu topraklarda hiçbir hakkı bulunmayan bu zorbalar, bölgede çalışmaya başladığımız günden itibaren sürekli olarak bize karşı fiili saldırıda bulunmuşlardır. Bu saldırılar çoğu zaman kamuoyuna dahi yansımamıştır. Yıllardır organize şekilde bu saldırıları düzenleyenler, arazide çalışmaya gelen araçlarımıza zarar vermiş, çalışan işçilerimize sözlü hakaret, küfür ve fiili saldırıda bulunmuş ve bu saldırılar sonucunda çalışanlarımız fiziksel zarar görmüş araçlarımızda da maddi hasarlar meydana gelmiştir. Bu eylemi gerçekleştirenler hakkında elbette ki savcılığa şikayette bulunuldu ve bulunulmaya devam edilecektir. Böylesi bir vandallığa sessiz kalmamız asla söz konusu değildir” dedi.

“Arazilerimizi ekmediğimiz takdirde 200 milyon TL zararımız olacaktır”

Bahse konu arazilerin yüzyıldan beri ve halihazırda Sinanlı ailesi, Nasıroğlu ailesi ve diğer hissedarlarının mülkiyetinde olduğunu belirten Nasıroğlu, “Tapu kayıtlarında mevcut olan bu bilgi delilli ve ispatlıdır. Ancak Sinan köy son 15 yılda başka yerlerden gelerek yerleşen 10 veya 12 aile olduklarını bildiğimiz kişiler, arazilerimizi işgal etmiş ve orta köylüyü kışkırtmak suretiyle, evlerinden zorla çıkartarak yaptıkları provakatif eylemlerle tarlamızda bir çalışma yapmamızı engellemektedirler. 28 Eylül 2022 tarihinde Bismil Kaymakamlığı’na konuyla ilgili dilekçemizi sunduk. Dilekçede mülkiyeti tarafımıza ait olan arazilerde yapacağımız yatırımlarla ilgili çalışmaları yürüttüğümüzde güvende olmadığımızı ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda gerekli işlemlerin başlatılmasını talep ettik. Ancak başvurularımıza rağmen bugüne kadar tarafımıza dönüş yapılmamıştır. Dönüş yapılmadığı gibi arazilerimizi işgal eden provokatörler, ön saflarda çocukları şiddete teşvik ederek saldırılarını yoğunlaştırmıştır. Yine 27 Ekim 2022 tarihinde ilgili mülki amirliklerimize sunduğumuz dilekçelerimizde yaşadığımız maddi ve manevi zararlarımızı da anlattık. 40 traktör ile arazilerimizi sürmek için bekliyoruz. Arazilerimizi ekmediğimiz takdirde 200 milyon TL zararımız olacaktır. Demhat Tarım olarak uzun yıllara yayılan bu sorunu çözmeye kararlıyız. Bu durumdan Sinan köy sakinlerinin de mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Fakat her ne olursa olsun bölgemiz için, bölge halkımız için, ülkemiz için faydalı gördüğümüz projelerimizden asla geri adım atmayacağız” diye konuştu.