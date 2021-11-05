Köylerine geri dönen vatandaşlar lüks yollara kavuştu

Terör zulmünden kaçarak yıllarca köylerini terk etmek zorunda kalan Batman’ın Sason ve Diyarbakır’ın Kulp ilçeleri arasındaki köylerde yaşayan vatandaşlar, köylerine dönünce asfalt yapılan yollarını görünce Sason Kaymakamı Murat Mete’ye teşekkür etti.

Batman’ın Sason ilesine bağlı Balbaşı, Heybeli, Acar grup köy yolu 22 kilometre asfalt kaplama ve beton yol yapımı Yücebağ Kulp yolundan başlayıp Acar Çadırkent mezraasında yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapımı tamamlanan köy yollarında incelemelerde bulunan Sason Kaymakamı Murat Mete’ye teşekkür eden köy sakinleri, hayal bile edemeyecekleri yollara kavuştuklarını söyledi. Devletin her koşulda vatandaşa hizmet yolunda gece gündüz görev başında olduğunu belirten Kaymakam Murat Mete “Sorumluluk sahamızdaki bütün yollara azami derecede önem vermeye çalışıyoruz. Yapımı tamamlanmış olan yollarımız, bizim referansımız olduğunu düşünerek, vatandaşlarımızın daha sağlıklı koşullarda ulaşım ihtiyaçlarını yerine getirmelerini istiyoruz. Eldeki imkanlarla her alana yetişmeye gayret edeceğiz. Sizlerin köylerinizde huzur içinde yaşayabilmeniz için de güvenlik güçlerimiz daima görev başında olacaktır” dedi.