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KÖYDES değerlendirme toplantısı Vali Canalp başkanlığında yapıldı

Batman’da Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi’nin 2022 yılı değerlendirme toplantısı, Vali Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

BATMAN 28.07.2022, 15:21
KÖYDES değerlendirme toplantısı Vali Canalp başkanlığında yapıldı

Batman’da Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi’nin 2022 yılı değerlendirme toplantısı, Vali Ekrem Canalp başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya; Vali yardımcısı, ilçe kaymakamları, il genel meclis başkanı, il özel idare genel sekreteri ve kurumların ilgili birim müdürleri katıldı.

Merkez köy ve ilçelere bağlı köylerin yol, içme suyu ve altyapı gibi hizmetlerin ele alındığı toplantıda; proje çerçevesinde gerçekleşen yatırımlar ve yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı.

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