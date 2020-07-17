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Korona virüsten dolayı 28 gün kurulmayan pazar yeniden açıldı
BATMAN’IN GERCÜŞ İÇESİNDE YENİ TİP KORONA VİRÜS DOLAYISI İLE 4 HAFTADIR KURULMASINA İZİN VERİLEMEYEN HALK PAZARI YENİDEN KURULDU.
BATMAN 17.07.2020, 16:06
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Batman’ın Gercüş içesinde yeni tip korona virüs dolayısı ile 4 haftadır kurulmasına izin verilemeyen halk pazarı yeniden kuruldu.
Haftanın bir gününde cuma günü kurulan pazar 28 gün aranın ardından tekrar açılmaya başladı. Pazar esnafının mutlu olduğu gözlendi. Öte yandan, pazarda vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uyduğu gözlenirken pazarda korona virüsten dolayı yoğun talebin olmadığı gözlendi. Tezgahlarını açan esnaf ise vatandaşların alışveriş yapmasını bekledi.
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