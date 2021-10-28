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Konuşma bahanesiyle aldığı telefonları gasp eden zanlı tutuklandı
Batman’da yakınlarına telefon etme bahanesiyle yaşı küçük çocukların telefonlarını alarak kaçan hırsız, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
BATMAN 28.10.2021, 14:39
Batman’da yakınlarına telefon etme bahanesiyle yaşı küçük çocukların telefonlarını alarak kaçan hırsız, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, üç mahallede küçük yaşlardaki 3 çocuktan konuşma bahanesiyle aldığı telefonları gasp ederek kaçan M.A., polis ekiplerince yapılan sıkı takip sonucunda yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.