Kızılay, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde 880 aileye yardım ulaştırdı

Batman’ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Türk Kızılay ilçe başkanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde ihtiyaç sahibi 880 aileye gıda, giyim ve para yardımında bulunuldu.

Yardımlarında önceliği yetim ailelere ayırdıklarını ifade eden Türk Kızılay Sason İlçe Başkanı Kazım Tiryaki, 2022 yılı içerisinde çoğunluğu kırsalda ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerden oluşan 880 aileye yardım ulaştırdıklarını söyledi. Tiryaki, “Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ilçemizde de Türk Kızılay’ın yardımlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. 2022 yılı içerisinde yaptığımız çalışmalar dahilinde çoğunluğu köylerde bulunan ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere başta gıda, giyim ve nakdi para olmak üzere 880 aileye, toplamda 5 bin 280 kişiye yardımlarımızı ulaştırdık. Yaptığımız yardımların nakdi değeri ise bir milyon Türk lirasını aşmıştır. Hedefimiz önümüzdeki yılda devletimiz ve vatandaşlarımızın desteğiyle bu rakamları aşmaktır” dedi.