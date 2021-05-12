Kısıtlama saatinde markete girip dolaptaki içecekleri çaldılar

Batman’da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, hırsızlar iftar saatinde bir markete ait içecek dolabına girip dolapta bulunan su ve çeşitli içecekleri alarak kayıplara karıştı.

Olay, Batman Turgut Özal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinde bulunan bir markete ait buzdolabının kapısını kırıp içerisinde su ve çeşitli içecekleri alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.