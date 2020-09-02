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Kaymakam Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi
BATMAN GERCÜŞ İLÇE KAYMAKAMI MEVLÜT ŞEKERCİ, İLÇEYE BAĞLI AKYAR VE GÜRBÜZ KÖYLERİNDE YAPIMI DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.
BATMAN 02.09.2020, 12:11
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Batman Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, ilçeye bağlı Akyar ve Gürbüz köylerinde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Kaymakam Şekerci, yapımı devam eden Akyar köyü kilitli parke taşı ve Gürbüz köyü kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Kaymakam Şekerciye İlçe Jandarma Komutanı Hakan Arıkan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Salih Orak eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Şekerci, daha sonrada köylülerin sorunlarını dinledi.
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