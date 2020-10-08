Jandarmadan köy okullarına tablet desteği

Batman’ın Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından alınan tabletler, uzaktan eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler tarafından toplanan parayla alınan 8 tablet, Ardıçlı, Yemişli, Gönüllü ve Ulaş köylerinde bulunan köy okullarına teslim edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu. Tabletlerin ulaştığı okullarda eğitim gören öğrenciler, desteklerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.