Jandarma Genel Komutanlığı KADES’i üniversiteye tanıttı

Batman Üniveristesi ile İl Jandarma Komutanlığının ortak eğitim faaliyetleri ile jandarma personelleri tarafından stand açılarak Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde kurulan standı üniversite Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Vali Yardımcısı İbrahim Güneş, Sason Kaymakamı Murat Mete, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, DİKA Genel Sekreteri Dr. Ahmet Alanlı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

KADES uygulaması ile ilgili olarak jandarma personellerinden bilgi alan öğrenciler, kadına yönelik şiddeti durdurmak için alınan tedbirler hakkında bilgilendirildi. Sorunun çözümüne katkı sağlaması için KADES uygulamasını yaygınlaştırmak adına bu bilgilendirmeleri yapmaya devam edeceklerini belirten jandarma personeli, bu konuda farkındalıkların artmaya başladığını kaydetti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, aile içi ve kadına yönelik şiddetin karşısında olduklarını belirterek tüm şiddet türlerini durdurmak adına düzenlenen faaliyetlere destek vereceklerini kaydetti. Bu konuda gençlerin bilgilendirilmesi gerektiğinin önemine vurgu yapan Rektör Demir, toplumsal hassasiyetlerimiz ile bireysel farkındalıkların oluşmasına destek veren herkese teşekkür etti.