İstiklal Marşının kabulü Batman’da coşkuyla kutlandı

Batman’da İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Halil Altundal günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Oratoryo gösterisi, sinevizyon gösterimi ve öğrencilerin okuduğu şiirlerle devam eden programda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Programa Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başkaya, Garnizon Komtunanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Kerem Demir, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.