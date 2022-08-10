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İstanbul’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Batman’da toprağa verildi

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Batmanlı genç, Kozluk ilçesinde toprağa verildi.

BATMAN 10.08.2022, 23:01
İstanbul’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Batman’da toprağa verildi

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Batmanlı genç, Kozluk ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kurye olarak çalışan Batman’ın Kozluk ilçesi nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Ali Ataç, dün akşam saatlerinde iş çıkışı evine dönerken, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan 21 yaşındaki kurye olay yerinde feci şekilde can verdi. Ataç’ın cenazesi Batman’ın Kozluk ilçesine getirilerek Alıçlı köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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