İşadamı Ekremoğlu; “İnsanlık için seferber olduk”

Kahramanmaraş merkezli depremde Batman’da evleri hasar gören 4 aileyi 4 gün boyunca şirketlerinin misafir odalarında ağırlayan Ekremoğulları Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve bölgenin kanaat önderlerinden Esat Ekremoğlu, kendi içlerinde de insanlık için adeta bir yardım ve dayanışma seferberliği yaptıklarını söyledi.

Ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduklarını dile getiren işadamı Ekremoğlu, “Allah bundan daha büyük acıları milletimize ve devletimize göstermesin. Çok canımız yandı, yüreğimiz parçalandı. Ülke olarak birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi, yardımlaşmayı, dayanışmayı ve birbirimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu bu depremde bir kez daha anladık. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar ve geride kalan milletimize de sabırlar diliyorum” dedi.

"3 tır yardım malzeme ve 150 araç gönderdik”

Depremin olduğu ilk saatlerde 3 tırlık yardım malzemelerini acil olarak deprem bölgelerine yetiştirdiklerini belirten Ekremoğlu; "Depremi yüreğimizde ve damarlarımızda hissettik. Acımız büyük, yaralarımız derindir. Böyle bir günde elimi değil, bütün vücudumu taşın altına koyarım. Yeter ki deprem bölgesindeki insanlara bir damla su kadar faydamız olsun. Deprem gününden bu yana bütün şirketlerimizin araçlarını deprem bölgelerimizin hizmetine sunduk. Batman valiliğimizin talebi üzerine kooperatifimize bağlı 150 aracımızı ihtiyaç halinde gerekli yerlere gitmelerini sağladık. Bütün personellerimiz ve yanımızda olan gönüllü sevenlerimiz canla başla gece gündüz çalıştı ve çalışmaya devam ediyorlar. Bizler de koordine merkezimizde ekibimizi yönlendirdik. Son enkaz kalkıncaya kadar depremzede vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

“200 odun sobası gönderdik”

Depremin ilk günlerinden sonra Batman Belediyesi yetkilileri tarafından acil ihtiyaçlar listesine kendilerinden talep edilen odun sobalarının siparişlerini kısa zamanda vererek deprem bölgelerine yetiştirdiklerini belirten Ekremoğlu; “Hatay merkeze 100 adet ve Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine de 100 olmak üzere 200 adet odun sobası gönderip yetkililere teslim ettik. Her zaman devletimizin, milletimizin ve depremzedelerimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.