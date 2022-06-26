İş insanı Esat Ekremoğlu’nun kardeşi görkemli bir düğünle dünya evine girdi

İş insanı Esat Ekremoğlu’nun kardeşi Muhammed Ekremoğlu, bir düğün salonunda yapılan görkemli düğün töreniyle hayatını Buse Kanat ile birleştirdi.

Batman ve çevre illerden tanınmış birçok iş insanı ve kurum amirinin katıldığı düğün, yaklaşık 6 saat sürdü. Mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dost ve akrabalara katılımlarından dolayı teşekkür eden İş insanı Esat Ekremoğlu, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.