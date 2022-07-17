İş adamı Ekremoğlu, genç girişimcilerin iş yerlerinin açılışına katıldı

Batman’da Oto Yurt Galericiler Sitesinde 3 genç girişimci tarafından açılan oto galerinin açılış törenine katılan iş adamı Esat Ekremoğlu, açılış kurdelesini keserek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Oto galeri açılış töreninde konuşan iş adamı Esat Ekremoğlu, Batman’da her geçen gün genç girişimci sayısının artığını görmek memnuniyet verici olduğunu belirterek, 3 genç girişimci İsa Menekşe, Aziz Gezer ve Murat Çelik’in Batman’daki diğer gençlere örnek teşkil edeceğini söyledi. Açılış kurdelesini kesen Ekremoğlu, genç girişimcileri tebrik ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.