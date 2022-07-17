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MİT’ten nokta operasyonu: PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan etkisiz hale getirildi.
İş adamı Ekremoğlu, genç girişimcilerin iş yerlerinin açılışına katıldı
Batman’da Oto Yurt Galericiler Sitesinde 3 genç girişimci tarafından açılan oto galerinin açılış törenine katılan iş adamı Esat Ekremoğlu, açılış kurdelesini keserek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
BATMAN 17.07.2022, 09:30
Batman’da Oto Yurt Galericiler Sitesinde 3 genç girişimci tarafından açılan oto galerinin açılış törenine katılan iş adamı Esat Ekremoğlu, açılış kurdelesini keserek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Oto galeri açılış töreninde konuşan iş adamı Esat Ekremoğlu, Batman’da her geçen gün genç girişimci sayısının artığını görmek memnuniyet verici olduğunu belirterek, 3 genç girişimci İsa Menekşe, Aziz Gezer ve Murat Çelik’in Batman’daki diğer gençlere örnek teşkil edeceğini söyledi. Açılış kurdelesini kesen Ekremoğlu, genç girişimcileri tebrik ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.