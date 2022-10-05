İnşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

Batman’ın Sason ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan midibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 6 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sason’da bir inşaata çalışan işçileri taşıyan midibüs Cevizli köyü mevkiinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan araçta bulunan işçilerden 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.