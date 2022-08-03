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İneği çanta gibi otomobilin bagajında taşıdılar

Batman’da bir sürücü, ineği otomobilin bagajına koyarak taşıdı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BATMAN 03.08.2022, 12:11
İneği çanta gibi otomobilin bagajında taşıdılar

Batman’da bir sürücü, ineği otomobilin bagajına koyarak taşıdı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Edinilen bilgilere göre, dün Batman-Bismil yolunda bir sürücü, ineği çanta gibi otomobilin bagajına sıkıştırıp bagaj kapısını açık bırakarak taşıdı. Aracı, trafiği ve kendilerini tehlikeye sokan sürücü, yoluna devam etti. O anlar, arkalarında seyir halinde olan bir araçtan cep telefonuyla görüntülendi.

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