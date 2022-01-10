Güvenlik korucularından yılın basın ödülü, İHA muhabiri Aktaş’a

Batman’da faaliyet yürüten Yücabağ Güvenlik Korucuları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle hazırlanan yılın basın ödülü, İhlas Haber Ajansı muhabiri Ekrem Aktaş’a verildi.

Sason ilçesinde bulunan dernek evinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle hazırladıkları ödülü İhlas Haber Ajansı Sason muhairi Ekrem Aktaş’a verdi. Dernek Başkanı Yunus Bozkurt, ödül takdiminde yaptığı konuşmada “Gazetecilik, halkımızın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı bir biçimde içinde barındıran önemli bir meslektir. Bu mesleği icra etmekte olan gazeteci arkadaşlarımız da ilkeli yayıncılık anlayışı çerçevesinde olayları tarafsız bir şekilde halka aktarmakta, bir anlamda kamu vicdanının sesi olmaktadırlar. Bu anlayış ile görevini icra eden bütün basın arkadaşlarımızı kutluyorum. Ayrıca derneğimiz tarafından verilen bu ilk ödüle laik görülen İhlas haber Ajansını da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.