banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
Kırkpınar'da başpehlivan Ali Gürbüz
WhatsApp'tan düşük kaliteli fotoğraf ve videolar için yeni özellik
WhatsApp'tan düşük kaliteli fotoğraf ve videolar için yeni özellik
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!

Güvenlik korucularından karakol komutanına teşekkür plaketi

Batman’ın Sason ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları, üç yıldır beraber görev yaptıkları İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz’ı tayin olması nedeniyle ziyaret ederek, teşekkür plaketi verdi.

BATMAN 11.07.2021, 16:33
Güvenlik korucularından karakol komutanına teşekkür plaketi
banner502

Batman’ın Sason ilçesinde görev yapan güvenlik korucuları, üç yıldır beraber görev yaptıkları İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz’ı tayin olması nedeniyle ziyaret ederek, teşekkür plaketi verdi.

Sason ilçesinde üç yıl önce göreve başlayan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Kurnaz’ı ziyaret eden

Dereköy Güvenlik Korucuları Başkanı Mahmut Aktaş ve beraberindeki güvenlik korucuları, başarılı hizmetlerinden dolayı

Kurnaz’a teşekkür plaketi takdim etti. Güvenlik korucuları, üç yıl boyunca beraber görev yaptıkları Kurnaz’a hem vatandaşlarla olan diyaloğu hem de ilçede görev yaptığı süre zarfında güvenlik korucularına olan iyi yaklaşımından dolayı teşekkür ettiler.
Yorumlar (0)
28°
açık
banner501