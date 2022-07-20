Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yerli turistler doğal alanları tercih etti

Batman’ın serin doğal mesire alanları yerli turist akınına uğradı. Sıcakların 45 dereceyi bulduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde vatandaşlar, Sason ilçesindeki doğal mesire alanlarını tercih etti.

Sason’daki Sevek, Zore deresi, Kınalı mesire alanı ve alabalık tesislerini Kurban Bayramı tatilinde 40 bin civarında günübirlik yerli turistin ziyaret etmesi ilçedeki esnafın da yüzünü güldürdü.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Batman ve çevre illerinden 40 bine yakın ziyaretçinin Sason’a geldiğini belirten Sevek mesire alanında kahvaltı ve kafeterya işletmeciliği yapan Zeki Avcı, sıcakların arttığı illerdeki vatandaşların tatilde daha serin yerleri tercih ettiğini belirtti. Avcı, “Mesire alanımıza ve ilçemizdeki diğer doğal alanlarına bayram tatili dolayısıyla, Diyarbakır, Batman ve çevredeki diğer illerden yerli turist ilgisi yoğun oldu. Beklentimizin daha üzerinde bir yoğunluk oldu. Bu durum buralardaki esnafın da yüzünü güldürdü. Bizleri çok memnun etti. Sason Güneydoğu’da bir ilçe olmasına rağmen yerli turistlerden yoğun rağbet gördüğünü görmek bizleri çok memnun etti. Bayram tatilinde ilçemize 30 ile 40 bin civarında yerli turist geldi” dedi.

“Batman’da sıcaklık 50 dereceye yaklaşmış ama burada 25 derece”

Batman’ın sıcak olduğu için Sason ilçesinde serin olan mesire alanına geldiklerini belirten vatandaşlardan Yakup Ceylan, Batman’da sıcaklığın 50 dereceye yaklaştığı bu günlerde Sason ilçesindeki mesire alanlarında serin bir havanın mevcut oluğunu belirtti. Ceylan, “Biz Kurban Bayramı tatilini burada geçirmek istedik. Yüksek sıcaklığın olduğu bu günlerde tatil yapılabilecek en güzel yer burası. Batman’da sıcaklık 50 dereceye yaklaştı. Burada serin bir hava hakim. Burada sıcaklık 25 dereceye seviyelerindedir. Her geçen yıl daha da yoğun ilgi gören bir yer. Turizm için de çok ideal bir yer herkesin burayı gelip görmesini şiddetle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Sıcaktan bunalan vatandaşlar mesire alanlarına yoğun ilgi gösterdi”

Sason Sevek mesire alanında restoran işletmeciliği yapan esnaf Şahin Avcı, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gelen yerli turistler nedeniyle işlerinin açıldığını söyledi. Avcı, "Kurban Bayramı dolayısıyla Batman ve çevre illerde sıcaklığın fazla olmasından dolayı sıcaktan bunalan vatandaşlarımız buradaki mesire alanına yoğun rağbet gösterdi. Bayağı bir yoğun geçti. İşlerim açıldı" şeklinde konuştu.