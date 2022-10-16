Gercüş’te yüzlerce genç uçurtma şenliğinde buluştu

Batman’ın Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş, ilçede düzenlenen uçurtma şenliğinde öğrencilerle buluştu.

Batman Valiliği ve Gercüş Kaymakamlığının düzenlediği uçurtma şenliğine Kaymakam Muhammed Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Eren Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte her yaş gurubundan vatandaş uçurtma keyfini doyasıya yaşadı. Kaymakam Muhammed Öztaş ve beraberindekiler de çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak sevinçlerine ortak oldu. Çocuklar, doyasıya eğlendiklerini dile getirerek, bu tür etkinlikten dolayı Batman Valisi Ekrem Canalp ve Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş’a teşekkür etti.