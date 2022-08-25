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Gercüş’te Yaz Kur’an Kursları tamamlandı
Batman’ın Gercüş İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "2022 Yıl Sonu Kapanış Programı" düzenlendi.
BATMAN 25.08.2022, 13:34
Batman’ın Gercüş İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik "2022 Yıl Sonu Kapanış Programı" düzenlendi.
Merkez Ulu Cami’de düzenlenen programa Gercüş Müftü Vekili İbrahim Durul, din görevlileri, öğrenciler ve öğrencilerin velisi katıldı. Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan program müftü vekili İbrahim Durul ‘un konuşmasıyla devam etti. Sine vizyon gösterinin ardından eğitim alan öğrenciler şiirler okudu, ilahiler söyledi. Düzenlenen programın sonunda öğrencilere yiyecek ve içecek ikram edildi.
Programa katılan öğrenciler Gercüş Ulu Cami imamlarına ve müftülük yetkililerine teşekkür etti.
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