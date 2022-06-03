Gercüş’te usta öğretici ve kursiyerlerden yıl sonu sergisi

Batman’ın Gercüş ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı çalışan usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Gercüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enes Yıldırım, merkezde düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, sergide yer alan ürünlerin bir yılın birikimi olduğunu belirterek, serginin hazırlanmasına, yaptıkları ürünlerle katkı sağlayan usta öğreticilere ve tüm kursiyerlere teşekkür ettiklerini söyledi. Gercüş Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs açtığını belirten Gercüş Kadın Kooperatifi Başkanı Birsen Dilber, "Kooperatifimiz bir yıldır faaliyet göstermektedir. Ürünlerimiz tamamen organiktir bunu 12 kadınla birlikte yapıyoruz. Ürünler tamamen doğaldır. Gercüş dağlarında kendiliğinden yetişen doğal ürünleri toplayarak kuruttuktan sonra satışa sunuyoruz. Ürünlerimiz tamamen organik ve doğaldır. Kekik olsun nane olsun turşu ve yaprak üretimini bile yapıyoruz internet üzerinden de satış yapıyoruz. Kadınlarımızın el işleri var; onların da satışlarını yapıyoruz. Ürünlerimiz tamamen organiktir kooperatifimiz amacı da budur. Şu an 12 kadınla çalışıyoruz. Hedefimiz bunu büyütmek, daha fazla kadına ulaşmak, daha fazla kadının para kazanmasıdır. Bu tür etkinlikler ile faaliyetlerimizi göstermeye çalışıyoruz" dedi.

Halk Eğitim Merkezi bahçesinde stant kuran İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı hemşire Muhammed Aslan ise, "İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak buraya katkı sunmak istedik. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmek için bizde buraya geldik afiş ve broşürlerimizle halkımızı bilinçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.