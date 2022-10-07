Gercüş’te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçe merkezinde bulunan dört yol kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kazım Koyuncu Bulvarında, H.G. yönetimindeki 06 AB 1339 plakalı Ford marka hafif ticari araç, F.A.K’nin kullandığı 06 DG 1016 plakalı otomobile çarptı. Kazada, F.A.K yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.