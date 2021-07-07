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Gercüş’te ’Telafide ben de varım’ programı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ’Telafide ben de varım" programı kapsamında Batman’ın Gercüş ilçesi Ziya Gökalp Ortaokulunda 2 gündür başladıkları eğitimin ardından öğrencilerle bir araya gelen Okul Müdürü Zübeyir Çetin, telafi programının faydalı olacağını söyledi.

BATMAN 07.07.2021, 16:18
Gercüş’te ’Telafide ben de varım’ programı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ’Telafide ben de varım" programı kapsamında Batman’ın Gercüş ilçesi Ziya Gökalp Ortaokulunda 2 gündür başladıkları eğitimin ardından öğrencilerle bir araya gelen Okul Müdürü Zübeyir Çetin, telafi programının faydalı olacağını söyledi.

Programa katılan öğrencilerle görüşen Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin, eğitim ve etkinlik olarak telafi programına başladıklarını kaydetti. Çetin, "2020-2021 eğitim öğretim yılında salgından dolayı derslerinden geri kalan öğrencilerin eksikliklerini telafi programı kapsamında tamamlamayı planlıyoruz. Derse çok sayıda öğrencimiz katıldı" dedi.

Ziya Gökalp Ortaokulu Müdürü Zübeyir Çetin, öğretmenler ve programa katılan öğrencilerle beraber ’Telafide ben de varım’ projesi kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
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