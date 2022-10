Gercüş’te Şeyh Bube’yi anma etkinliği sürüyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde Şeyh Bube’yi anma etkinleri devam ediyor.

Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde ekim ayında binlerce kişinin ziyaret ettiği Şeyh Bube Türbesi, bu yıl da vatandaşlarla dolup taştı. Şeyh Bube Türbesi’nin bulunduğu Boğazköy’e akın eden vatandaşlar dua etti. Köyde toplanan vatandaşlar Kur’an-ı Kerim okudu.

Batman’dan köylerinde bulunan türbeye ziyaret için geldiğini belirten Cemil Demir, "Bu büyük bir evliyadır. Her yıl bu zamanda türbe ziyaretinde bulunuyoruz. Her yerden ziyarete gelenler oluyor. Köyümüzde bulunan türbe tarihi bir türbedir. Türbede yatan zata ’Mola Bube’ deniliyor. Bildiğimiz kadarıyla Boğazköy mıntıkasında bizim duyduğumuza göre 365 evliya şehit olmuştur. Tabii ki büyük bir savaş olduğunu söylüyorlar. Bizler de bu amaçla her sene gelip kurban kesiyoruz ve dualar okuyoruz. Ziyarete gelen vatandaşlar kurban keserek dua ediyor" dedi.