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Gercüş’te Polis Haftası etkinlikleri

Batman’ın Gercüş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ncı yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

BATMAN 09.04.2021, 12:36
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Gercüş’te Polis Haftası etkinlikleri

Batman’ın Gercüş ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ncı yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ncı yıl dönümü, Gercüş’te düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Korona virüs salgını nedeniyle kısıtlı yapılan kutlama programı kapsamında Hükümet Konağındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu yapıldı.
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