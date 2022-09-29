Gercüş’te “Önce Yaya Uygulaması” farkındalık etkinliği düzenlendi

Batman’ın Gercüş ilçesinde İçişleri Bakanlığının “Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlattığı farkındalık etkinliği düzenlendi.

Batman Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz katılımıyla Gercüş ilçesi Ziya Gökalp ortaokulu önünde etkinlik düzenlendi. Ekipler tarafından ışıksız yaya geçitlerindeki çizgilerden birer tanesi kırmızıya boyandı. Ayrıca trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitlerinin olduğu yollara "önce yaya" görselleri uygulandı.

Okul önünde geçen araçlar durduruldu, Ersöz, öğrenciler eşliğinde öncelik yayaların olduğunu belirterek şoförlere emniyet kemerinin takılması konusunda uyarılarda bulundu.