Gercüş’te odun yüklü kamyonet devrildi

Batman’ın Gercüş ilçesinde virajı alamayan odun yüklü kamyonet devrildi.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Murat D. yönetimindeki 16 BBF 96 plakalı odun yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Çevredekilerin yardımı ile şoför aracın içinden çıkartıldı. Ölü ve yaralının olmadığı kazada maddi hasar oluştu.