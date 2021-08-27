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Gercüş’te kitap okuma ve şiir dinletisi etkinliği

Batman’ın Gercüş ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğretmen ve öğrenciler kitap okuyarak şiir dinletisi programı düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte kitap okumanın önemine dikkat çekilirken müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

BATMAN 27.08.2021, 15:59
Gercüş’te kitap okuma ve şiir dinletisi etkinliği

Batman’ın Gercüş ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğretmen ve öğrenciler kitap okuyarak şiir dinletisi programı düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte kitap okumanın önemine dikkat çekilirken müzik dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

Gercüş TÜGVA ilçe temsilcisi Zübeyir Çetin, "Öğrencilerin hem okuma hem de dinleme, izleme becerilerinde olumlu gelişmeler sağlamak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Ayrıca öğrenciler arasında olumlu rekabet ortamı meydana geldiği için de birçok öğrencide kitap okuma isteği oluşuyor. Kitap okumanın daha da kalıcı ve cazip hale gelmesi için en çok kitap okuyan öğrencileri belirleyip onlara canlı müzik dinletisi düzenliyoruz. Etkinliğimize katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.

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