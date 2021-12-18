Gercüş’te ’Kitap Kurdu’ yarışması düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından ortaokullarda öğrenim gören 5, 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı ödüllü ’Kitap Kurdu’ yarışması Gercüş’te yapıldı.

Gercüş Ziya Gökalp ortaokulunda yapılan sınava 50 kişi katıldı. Öğrencilere daha önce okumaları için belirlenen 5 kitaptan hazırlanmış 100 soru soruldu. 100 dakika süren sınavda öğrenciler başarılı olabilmek için ter döktü.

TÜGVA Gercüş İlçe Temsilcisi Zübeyir Çetin, Türkiye geneli düzenlenen yarışmanın Gercüş’te de yapıldığını söyledi. Yarışmanın asıl hedefinin çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirten Çetin, yarışma vesilesiyle öğrencilerin kitap okuduğunu belirtti.

Yarışmaya başvuranların belirlenen 5 kitabı okuduğunu ve yarışma sorularının bu kitaplardan hazırlandığını aktaran Çetin, derece yapan öğrencilerin çeşitli hediyelerle ile ödüllendirileceğini bildirdi.