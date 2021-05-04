Gercüş’te jandarma, Karayolları Trafik Haftasını ’Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ sloganıyla kutladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri Trafik Haftasını ’Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ sloganıyla kutladı.

Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kontrol noktalarında ve caddelerde vatandaşlara broşürler dağıtarak evde kalmaları konusunda çağrıda hatırlatmada bulunuldu. Ekipler, ‘Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ sloganıyla vatandaşlara emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekipler, vatandaşlara korona virüs tedbirlerini de hatırlatarak maske ve mesafe kurallarına uymalarını istedi.