banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Sergen Yalçın ile 1+3 sezon daha!
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!
Tam kapanma sonrasında otomobil fiyatları artacak!

Gercüş’te jandarma, Karayolları Trafik Haftasını ’Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ sloganıyla kutladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri Trafik Haftasını ’Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ sloganıyla kutladı.

BATMAN 04.05.2021, 14:30
Gercüş’te jandarma, Karayolları Trafik Haftasını ’Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ sloganıyla kutladı

Batman’ın Gercüş ilçesinde jandarma ekipleri Trafik Haftasını ’Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ sloganıyla kutladı.

Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri tarafından Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında kontrol noktalarında ve caddelerde vatandaşlara broşürler dağıtarak evde kalmaları konusunda çağrıda hatırlatmada bulunuldu. Ekipler, ‘Evdeyim ama trafik kuralları aklımda’ sloganıyla vatandaşlara emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekipler, vatandaşlara korona virüs tedbirlerini de hatırlatarak maske ve mesafe kurallarına uymalarını istedi.
Yorumlar (0)
24°
açık