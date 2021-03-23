Gercüş’te çiftçilerin bahar mesaisi başladı

Batman’ın Gercüş ilçesi ile çevre köylerinde hububat ekili alanlarda gübreleme ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Gercüş’te çiftçiler, buğday ve arpadan daha fazla verim alabilmek için gübreleme ile ilaçlama çalışmalarına başladı. Ekili arazilere gübre ve ilaç atan çiftçiler, yağmurun yağmasını beklemeye başladı. Tarlasını gübreleyen çiftçilerden Burhan Kaya, "Tarlamızı gübreledik, teknolojinin gelişmesiyle işimiz daha rahat oldu. Eskiden elle atıyorduk gübreyi, şuan ise zirai makinelerle attığımız için işimiz çok kolay hale geldi" dedi.

Tarlasını ilaçlayan çiftçilerden Mahsum Kavak ise, "Bu sene yağışlar az olmasına rağmen arpa ve buğdaylarımızda fazla bir kayıp gözükmüyor. İşlemlerimizi tamamladık ve yağmurun yağmasını beklemeye başladık. Allah herkese iyi bir verim ve iyi bir kazanç nasip etsin inşallah" diye konuştu.