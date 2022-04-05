Gercüş’te çiftçilere yüzde 85 hibeli bordo bulamacı dağıtıldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde İl Özel İdare Müdürlüğünün desteği ile bağ ve bahçelerde hastalıklara karşı kullanılmak üzere çiftçilere 800 litre bordo bulamacı dağıtıldı.

Bağ ve meyve bahçelerinin hastalıklara karşı korunması ve koruyucu ilaç kullanımı alışkanlığını kazandırmak amacı ile doğal koruyucu ilaç olan bordo bulamacı Gercüş Kaymakamlığı Koordinatörlüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere dağıtıldı. Bu sayede, çiftçinin üretim esnasında yaşayacağı hastalık ve zararlılara karşı, tam zamanında ve ivedi bir şekilde çözüm bulmayı amaçlıyor. Çiftçiler, aldığı destekten dolayı yetkililere teşekkür ettiği belirtildi.